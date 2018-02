Wall Street chute, les Bourses asiatiques s'affolent. Et l'Europe?

Tokyo, qui avait perdu plus de 7% en début de semaine avant de rebondir, a lâché 2,32% , tandis que Hong Kong plongeait de 4,34% en cours de matinée avant de limiter ses pertes. Même affolement à Shanghai où l'indice composite abandonnait plus de 5% dans les premiers échanges.

Une folle semaine

Le répit aura été bref. La Bourse de New York a été regagnée jeudi par une grande fébrilité, qui a fait chuter ses indices vedettes de plus de 10% depuis les sommets atteints fin janvier.

Un peu plus tôt, les marchés européens avaient aussi trébuché, Paris finissant en baisse de près de 2%, Londres de 1,5% et Francfort de 2,62%. Le Bel 20 s'est petit à petit enfoncé dans le rouge, plombé par plusieurs poids lourds de la cote. L'indice bruxellois a ainsi clôturé sur un repli de 2% à 3.911,96 points.

Que se passe-t-il?

Après plusieurs mois d'euphorie boursière et sur fond d'amélioration de l'économie, les investisseurs se sont soudainement inquiétés d'une possible accélération de l'inflation et d'une remontée plus rapide que prévu des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).