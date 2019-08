Wall Street clôture en recul de 3%, plombée par les craintes d'une récession

Les valeurs technologiques ont pâti du pessimisme ambiant. Apple, Facebook, Amazon, Netflix et Alphabet ont perdu entre 2,7% et 4,6%. Les semi-conducteurs Advanced Micro Devices, Nvidia et Micron Technology ont cédé de 3,8% à 5,8%. Les chinoises cotées à Wall Street ne font pas mieux: Alibaba, JD.Com, NIO et Baidu ont lâché de 1,1% à 7,9%. Les valeurs industrielles Boeing et Caterpillar, très exposées au marché chinois, ont cédé respectivement 3,7% et 3,2%.