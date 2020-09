Wall Street conclut la semaine en baisse

Sur les 11 principaux secteurs du S&P 500, ce sont les secteurs financiers qui ont le plus augmenté. Mais Apple (-3,17%), Microsoft (-1,24%), Amazon (-1,79%) et Alphabet (-2,42%) ont été parmi les plus grands perdants du S&P 500 et du Nasdaq. Baissant respectivement de 1,12% à 3.319,47 points et de 1,07% à 10.793,28 points. Dans le rouge également, le Dow Jones a diminué de 0,88% à 27.657,42 points.