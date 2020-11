Wall Street confiante avant de connaître son président

La Bourse de New York a clôturé en solide hausse mardi, montant pour la deuxième séance consécutive, alors que les Américains se rendaient aux urnes pour élire leur président. Le Dow Jones est monté de 2,06% à 27.480,03 points. Le Nasdaq a avancé de 1,85% à 11.160,57 points. Le S&P 500 a pris 1,78% à 3.369,16 points. Si les sondages nationaux donnent l'avantage au candidat démocrate Joe Biden face au président Donald Trump, la course s'annonce serrée dans plusieurs Etats clefs et les résultats définitifs du scrutin pourraient ne pas être connus dès mardi soir.