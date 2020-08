Wall Street dans le vert, malgré Microsoft et AIG

Les marchés américains ont terminé dans le vert ce mardi, malgré les mauvaises performances de Microsoft et AIG.

La Bourse US a clôturé en hausse mardi, ayant toutefois longtemps hésité sur la voie à suivre au moment où se négocie entre démocrates et républicains un plan de relance pour les millions d'Américains au chômage à cause du Covid-19. En attendant le feu vert du Congrès concernant ce plan, l'absence d'accord maintient une pression sur les indices. Le Dow a avancé de 0,62% à 26.828,47 points. Le Nasdaq a pris 0,35% à 10.941,17 points. Le S&P 500 a gagné 0,36% à 3.306,51 points.