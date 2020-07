Wall Street de nouveau lestée par les techs

Les marchés américains ont terminé dans le rouge ce jeudi, lestés par les valeurs technologiques et les inquiétudes autour de la hausse des cas de coronavirus sur l'ensemble du territoire.

La Bourse US a clôturé en baisse jeudi, lestée par Microsoft (-1,98%) et Apple (-1,23%), alors que les inquiétudes concernant le coût économique de la hausse des cas de coronavirus ont été renforcées par des données montrant des niveaux élevés de demandes de chômage. Les ventes au détail ont augmenté plus que prévu en juin, mais la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19 compromet la reprise, maintenant 32 millions d’Américains au chômage. Le Dow a perdu 0,50% à 26.734,71 points. Le Nasdaq a lâché 0,73% à 10.473,83 points. Le S&P 500 a cédé 0,34% à 3.215,57 points.