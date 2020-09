Wall Street de nouveau plombée par la tech

La Bourse US a nettement reculé mardi, au sortir d'un long week-end, continuant d'être lestée par le vif repli des techs. Le Dow a cédé 2,25% à 27.500,89 points. Le Nasdaq a perdu 4,11% à 10.847,69 points. Le S&P 500 a baissé de 2,78% à 3.331,84 points. Wall Street avait plongé en fin de semaine dernière, connaissant un coup d'arrêt brutal après plusieurs semaines de forte hausse: de lundi à vendredi, le Dow avait perdu 1,82% et le Nasdaq 3,27%. Parmi les piliers de la Silicon Valley, Amazon a reculé de 4,39%, Apple de 6,73%, Facebook de 4,09% et Google de 3,64%.