Wall Street dopée par Moderna et son vaccin

La Bourse US a clôturé en hausse lundi, soutenue par l'annonce de la société de biotechnologies Moderna qui a indiqué que son vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94,5%. Le Dow Jones s'est apprécié de 1,60% à 29.950,44 points. Le S&P 500 a avancé de 1,16% à 3.626,91 points. Le Nasdaq est monté de 0,80% à 11.924,13 points. Moderna est devenue la dernière entreprise à annoncer un vaccin efficace, donnant le coup d'envoi à ce qui ressemble à une répétition de ce qu'il s'est passé lundi dernier quand le marché a grimpé après l'annonce de Pfizer (-3,31%) et BioNtech (-13,66%) sur un vaccin. Les laboratoires américain et allemand avaient alors affirmé que le vaccin qu'ils développent conjointement réduisait de 90% le risque de contracter la maladie.