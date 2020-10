Wall Street en baisse après les résultats des banques US

La Bourse US a clôturé en baisse mercredi, alors que les grandes banques américaines Bank of America, Goldman Sachs et Wells Fargo ont fait part de leur bilan de santé trimestriel. Le Dow a cédé 0,58% à 28.514 points. Le Nasdaq a perdu 0,80% à 11.768,73 points. Le S&P 500 a reculé de 0,66% à 3.488,67 points. Les marchés américains avaient fini dans le rouge mardi, JPMorgan (-0,56%) et Citigroup (-1,44%) ayant donné le coup d'envoi de la saison des résultats, dans un marché doutant qu'un vaccin fiable contre le coronavirus soit disponible prochainement.