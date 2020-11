Wall Street en hausse à la veille de l’élection

La Bourse US a clôturé en hausse lundi, à la veille de l'élection présidentielle et après la pire semaine pour Wall Street depuis mars. Le Dow est monté de 1,60% à 26.925,05 points. Le Nasdaq a avancé de 0,42% à 10.957,61 points. Le S&P 500 a pris 1,23% à 3.310,24 points. La Bourse avait conclu vendredi sa plus lourde chute hebdomadaire et mensuelle depuis mars, préoccupée par la résurgence du virus et les tensions liées au scrutin présidentiel. Sur la semaine, le Dow Jones avait perdu 6,5%, le Nasdaq avait lâché 5,5% et le S&P avait reculé de 5,6%.