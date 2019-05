Wall Street en net recul après l'annonce de Trump sur le Mexique

Les marchés américains ont ouvert en très net repli ce vendredi, dans la foulée des Bourses européennes, après le choc provoqué par la décision de Donald Trump de taxer tous les produits mexicains, qui entraîne parallèlement une nouvelle chute des rendements obligataires de référence. Le Dow Jones perdait 1,26%, le Nasdaq 1,42% et le S&P 500 1,31%.

A ce nouveau front ouvert sur le dossier commercial s'ajoutent des inquiétudes plus générales sur la croissance mondiale, notamment après l'annonce d'une contraction de l'activité manufacturière en Chine en mai.

"Cette annonce surprise, qui intervient dans le sillage du tout récent nouvel accord USMCA sur le commerce, était complètement inattendue et pourrait bien remettre en cause tout l'accord", relève Michael Hewson, chez CMC Markets. "Il est également beaucoup plus difficile pour les pays de croire les États-Unis sur parole lorsqu'il s'agit de négociations commerciales si leur président peut si facilement lancer une grenade sur la voie d'un accord déjà conclu", ajoute-t-il.