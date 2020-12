Wall Street entre vaccination et restrictions

Les marchés américains ont clôturé sans direction ce lundi, tiraillés entre vaccination et restrictions.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, tiraillée entre l'optimisme entourant le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis et la crainte de nouvelles restrictions dans le pays. Le Dow Jones a perdu 0,62% à 29.861,55 points, tandis que le S&P 500 a cédé 0,44% à 3.647,49 points. De son côté, le Nasdaq s’est apprécié de 0,50% à 12.440,04 points.

Une infirmière new-yorkaise a été la première personne à avoir bénéficié d'une injection lundi matin du produit développé par Pfizer (-4,64%) et la biotech allemande BioNTech (-14,95%). L'objectif est de vacciner quelque 20 millions d'Américains avant la fin de l'année et 100 millions avant fin mars, ce qui pourrait permettre un ralentissement des infections et un retour progressif de l'économie à la normale.