Wall Street espère toujours un plan de relance

La Bourse US a clôturé en hausse ce jeudi, conservant son élan de la veille dans un marché espérant un nouveau plan de relance avant l'élection présidentielle. Le Dow a gagné 0,43% à 28.425,51 points. Le Nasdaq est monté de 0,50% à 11.420,98 points. Le S&P 500 a pris 0,80% à 3.446,83 points. Wall Street était nettement repartie de l'avant mercredi, accueillant avec enthousiasme la volte-face partielle de Trump, qui s'est dit favorable à des mesures de soutien au secteur aérien et aux ménages après avoir pourtant décidé d'interrompre les négociations budgétaires: le Dow avait grimpé de 1,91% et le Nasdaq de 1,88%.