Wall Street fait un break après de nouveaux records

La Bourse de New York a marqué une pause ce mardi. Les investisseurs ont repris leur souffle après trois journées de hausse qui a permis aux indices d’enchaîner les records.

Le Dow Jones a terminé sur une légère hausse de 0,11% à 28.264,78 points. Tendance identique pour le S&P 500 (+0,03% à 3.192,48 points) et le Nasdaq (+0,10% à 8.823,36 points).

Côté valeurs, Boeing (-0,02%) a traversé une nouvelle séance en dents de scie. Le géant de l’aviation a suspendu la production du 737 Max dès janvier. Boeing entend ainsi mettre un coup d’arrêt à l’accumulation de stocks d’appareils non livrés.

Navistar a perdu 10,42%. Le constructeur de camions, bus et moteurs a publié un bénéfice net de 102 millions de dollars pour son quatrième trimestre fiscal 2019 contre 188 millions de dollars un an plus tôt.