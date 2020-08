Wall Street fébrile avant Jackson Hole

Le patron de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer lors de ce symposium annuel, quelques jours après la publication d'un compte rendu de la dernière réunion de l'institution interprété comme inquiétant par les acteurs du marché. Au rang des valeurs, Exxon Mobil a terminé avec la lanterne rouge du Dow, perdant 3,13%, tandis que Pfizer et Raytheon Technologies ont respectivement cédé 1,13% et 1,49%. Le 31 août, après la révision de l'indice vedette de Wall Street, la compagnie pétrolière, le groupe pharmaceutique et la compagnie d'aéronautique et de défense en sortiront. A l’inverse, les techs se sont bien comportées, Microsoft avançant de 1,30% et Intel de 0,59%.