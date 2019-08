Wall Street finit en nette hausse grâce à la Chine

Les marchés américains ont terminé dans le vert ce jeudi, les investisseurs retrouvant leur appétit pour le risque alors que les tensions commerciales entre Washington et Pékin semblaient connaître un répit avec la stabilisation du yuan.

La Bourse US a fini en nette hausse ce jeudi à la faveur d'indicateurs chinois meilleurs que prévu et d'une stabilisation du yuan qui ont rassuré les investisseurs après une semaine agitée sur les marchés, déstabilisés par une série d'escarmouches dans la guerre économique sino-américaine. Le Dow a gagné 1,43% à 26.378,19 points. Le S&P 500 a pris 1,88% à 2.938,09 points. Le Nasdaq s'est adjugé 2,24% à 8.039,16 points, sous l'impulsion des valeurs technologiques. Facebook a ainsi pris 2,71%, Apple 2,21%, Amazon 2,20%, Google 2,58% et Netflix 3,82%.