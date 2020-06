Wall Street flanche avec les banques et Facebook

La Bourse de New York a fortement reculé ce vendredi, notamment en raison des résultats de tests de résistance effectués sur 34 établissements financiers face à divers scénarios de récession alors que le bilan sanitaire américain inquiète de plus en plus les investisseurs.

Les indices US ont terminé la semaine sur les rotules, plombés par un retour en force de l'épidémie de coronavirus sur le sol américain. Le Dow Jones a lâché près de 730 points. Tendance identique pour le Nasdaq et un S&P 500 (-2,42%) qui est redescendu à plus de 10% de son record de février dernier.

Pour la première fois depuis 15 jours, le S&P a clôturé sous sa moyenne mobile à 200 jours, un support technique très surveillé en tant qu'indicateur de la tendance de long terme. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a perdu 2,87%, le S&P-500 3,31% et le Nasdaq 1,87%, selon des données provisoires.



Les banques ont souffert de la décision de la Fed de leur interdire les rachats d'actions et de limiter les dividendes au vu des résultats des tests de résistance. Citigroup, Bank of America, JPMorgan et Goldman Sachs ont perdu entre 5,52% et 8,70%.

Nike a abandonné 7,59% après la publication de résultats trimestriels décevants marqués par une perte inattendue.

Facebook (-8,26%) a fait les frais d'une levée de boucliers de nombreux annonceurs qui déplorent le manque de réactivité du réseau social pour mettre en sourdine les contenus haineux. En fin de séance, le groupe californien a toutefois promis d'interdire davantage de types de messages haineux dans les publicités et prévoit d'ajouter des avertissements aux publications problématiques qu'il laisse en ligne.