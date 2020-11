Wall Street freinée après des indicateurs mitigés

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mercredi, au lendemain d'un record pour le Dow Jones, qui a fini pour la première fois au-dessus des 30.000 points, et à la veille de Thanksgiving. Le Dow a reculé de 0,58% à 29.872,47 points. Le S&P 500 a cédé 0,16% à 3.629,65 points. Le Nasdaq est monté en revanche de 0,48% à 12.094,40 points. Mardi, le Dow a franchi un seuil historique, clôturant à 30.046,24 points, dans un marché rassuré par le début de la transition politique aux Etats-Unis et optimiste sur les progrès dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Wall Street sera fermée jeudi pour Thanksgiving. La séance de vendredi sera elle écourtée.