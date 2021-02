Wall Street freinée par des indicateurs décevants

La Bourse US a clôturé dans le rouge ce jeudi, déstabilisée par des inscriptions au chômage en hausse, un indicateur immobilier décevant et une remontée des taux obligataires. Le Dow a perdu 0,38% à 31.493,34 points. Le Nasdaq a lâché 0,72% à 13.865,36 points. Le S&P 500 a cédé 0,44% à 3.913,97 points. Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans sont remonté au-dessus de 1,29% au lieu de 1,27% la veille, signe que les investisseurs sont inquiets d'une surchauffe de l'économie avec le plan de soutien de 1.900 milliards prévu.

Les inscriptions au chômage ont augmenté sur une semaine aux Etats-Unis, contrairement aux attentes. Entre le 7 et le 13/02, 861.000 personnes se sont inscrites au chômage, quand les analystes en attendaient 775.000. Les mises en chantier de logements neufs ont pour leur part reculé en janvier, inscrivant une baisse de 6% par rapport à décembre. De son côté, Walmart, poids lourd du Dow, a plombé l'indice avec un titre perdant 6,48%. Les investisseurs ont été déçus par des résultats moins bons qu'anticipé malgré une hausse des ventes, et à cause de perspectives faibles pour l'exercice en cours.