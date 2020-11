Wall Street freinée par la progression du Covid-19

La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, alors que les cas de Covid-19 continuent d'augmenter rapidement aux Etats-Unis et malgré des indicateurs économiques favorables. Le Dow Jones a perdu 1,08% à 29.080,17 points. Le Nasdaq a cédé 0,65% à 11.709,59 points. Le S&P 500 a lâché 1% à 3.537,01 points.

Mais il y a une nouvelle vague déferlante de cas de Covid-19 qui pourrait déprimer les investisseurs. Les Etats-Unis recensaient au total mercredi près de 240.000 décès depuis le début de la pandémie pour plus de 10,3 millions de cas. Ils enregistrent à l'heure actuelle plus de 100.000 nouveaux cas chaque jour. Côté valeurs, UnitedHealth et Johnson & Johnson sont quelque peu sortis du lot, prenant 0,86% et 0,33%.