Wall Street freinée par le recul de la consommation

La Bourse US a clôturé en baisse ce mercredi, lestée par la chute surprise des ventes au détail aux Etats-Unis en septembre. Le Dow a reculé de 0,08% à 27.001,98 points. Le Nasdaq a cédé 0,30% à 8.124,18 points. Le S&P 500 a lâché 0,20%, à 2.989,70 points. De son côté, Bank of America a annoncé un plongeon de son bénéfice au 3e trimestre mais a néanmoins fait mieux que prévu. Son titre a gagné 1,48%. Mardi, après la clôture de la Bourse, United Continental, maison mère de la compagnie aérienne United Airlines, a relevé son principal objectif financier annuel. L'action de United Airlines est montée de 2,07%. IBM (-0,67%) et Netflix (+0,71%) publiaient, eux, leurs résultats trimestriels après la clôture.