Wall Street freinée par les incertitudes commerciales

La Bourse US a terminé sans direction ce lundi, le Dow Jones montant à un nouveau record (+0,04% à 27.691,49 points), alors que les interrogations commerciales ont pesé sur le Nasdaq (-0,13% à 8.464,28 points). Le S&P 500 a quant à lui perdu 0,20% à 3.087,01 points. Le président américain Donald Trump doit s'exprimer devant le Club économique de New York mardi, à la veille de la date limite à laquelle il doit dire si son administration va ou non augmenter les droits de douane sur les automobiles et les pièces d'automobiles en provenance de l'Union européenne.