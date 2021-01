Wall Street freinée par une reprise qui ralentit

La Bourse de New York, déjà dans le rouge, a creusé ses pertes mercredi lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a jugé que les perspectives économiques restaient "hautement incertaines" et que la reprise s'était "affaiblie". Le Dow Jones a reculé de 2,05% à 30.303,17 points. Le Nasdaq a cédé 2,61% à 13.270,60 points. Le S&P 500 a lâché 2,57% à 3.750,77 points.

L'action Microsoft, deuxième plus grosse capitalisation du S&P 500, a pris 0,25% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel en hausse de 33%. Les investisseurs attendaient à la clôture les résultats d'Apple (-0,77%), Facebook (-3,51%) et Tesla (-2,14%). Du côté des autres valeurs de la tech, Amazon a perdu 2,81%, Google 4,67%, Intel 2,93% et Netflix 6,88%.