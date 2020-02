Wall Street garde son calme face au coronavirus

Le Nasdaq et le S&P 500 ont franchi tranquillement des records ce mardi.

La Bourse de New York a terminé proche de l'équilibre ce mardi, à l'issue d'une séance marquée par l'audition du patron de la Réserve fédérale devant des parlementaires américains. Le Dow est resté stable à 29.276,34 points. De leur côté, le Nasdaq et le S&P 500 ont respectivement gagné 0,11% à 9.638,94 points et 0,17% à 3.357,75 points, des nouveaux records.