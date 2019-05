Wall Street inquiète au sujet de la croissance

Les marchés US ont terminé en baisse ce mercredi, affaiblis par les inquiétudes croissantes sur l'économie mondiale au moment où s'intensifie le conflit commercial entre Washington et Pékin.

La Bourse de New York a clôturé en baisse ce mercredi, de nouveau affectée par la montée des tensions entre Chine et Etats-Unis et les inquiétudes sur la croissance économique. Le Dow Jones a reculé de 0,87% à 25.126,41 points. Le Nasdaq a perdu 0,79% à 7.547,31 points. Le S&P 500 a lâché 0,69% à 2.783,02 points.

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des frictions croissantes entre Pékin et Washington, qui pourraient conduire à une nouvelle escalade des droits de douane entre les deux premières puissances économiques mondiales. Parmi les derniers accrochages en date, le géant chinois des télécoms Huawei, mis récemment sur une liste noire par Washington, a annoncé ce mercredi saisir la justice américaine pour contester cette décision, tandis que Pékin menace désormais ouvertement de réduire ses exportations de terres rares, des métaux vitaux pour l'industrie des Etats-Unis.

Les marchés craignent que tous ces accrochages finissent par avoir un réel impact sur l'économie et l'activité des entreprises américaines. Signe que les investisseurs anticipent un ralentissement de la croissance, les taux d'intérêt américains ont fortement baissé ces derniers jours. Le taux de référence sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis à 10 ans, est descendu ainsi encore à 2,219%, son plus bas niveau depuis 2017.