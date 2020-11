Wall Street inquiète de l’impact des restrictions Covid

La Bourse US a clôturé la semaine dans le rouge, inquiète de l’impact économique des restrictions pour endiguer l’épidémie de Covid-19. Le Dow a perdu 0,75% à 29.263,48 points. Le Nasdaq a lâché 0,42% à 11.854,97 points. Le S&P 500 a cédé 0,68% à 3.557,54 points. Aux États-Unis, l’épidémie est en phase «exponentielle», avec quelque 200.000 nouveaux cas et 1.750 morts jeudi, après plus de 2.000 la veille, un seuil qui n’avait plus été franchi depuis des mois. Les Américains ont été invités à s’abstenir de voyager pour Thanksgiving, le 26 novembre, fête à l’occasion de laquelle des records de fréquentation sont battus dans les aéroports et sur les routes.