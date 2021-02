Wall Street inquiète des taux obligataires

La Bourse US a clôturé en ordre dispersé ce mercredi, troublée par une remontée des taux obligataires. Le Dow a gagné 0,29% à 31.613,02 points. Le Nasdaq a lâché 0,58% à 13.965,49 points. Le S&P 500 a abandonné 0,03% à 3.931,33 points. Le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans, qui la veille avait grimpé à un plus haut en un an à plus de 1,314%, a lâché un peu de lest à 1,285%. Paradoxalement, les indicateurs positifs du jour, avec un fort bond des ventes au détail en janvier et une hausse sensible de la production industrielle, n’ont pas tempéré les inquiétudes des investisseurs sur une résurgence de l'inflation.