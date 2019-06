Wall Street inquiète des tensions commerciales

La Bourse US a clôturé quasi à l'équilibre ce mardi, inquiète des évolutions de la guerre commerciale malgré une annonce chinoise de soutien à son économie. Le Dow a reculé de 0,05% à 26.048,51 points. Le Nasdaq a cédé 0,01% à 7.822,57 points. Le S&P 500 a lâché 0,03% à 2.885,72 points. Pékin devrait autoriser les autorités locales à émettre des obligations spéciales pour assurer le financement de chantiers d'infrastructures à travers la Chine. Les entreprises chinoises cotées à Wall Street en ont profité: Alibaba a grimpé de 1,76%, JD.com de 2,71% et Baidu de 3,23%. Une issue au bras de fer entre Washington et Pékin se fait par ailleurs toujours attendre.