Wall Street inquiète des tensions géopolitiques

La Bourse US a clôturé dans le rouge vendredi, après avoir emmené le S&P 500 à un nouveau record la veille et après de nouvelles tensions géopolitiques. Le Dow a perdu 0,13%, à 26.719,13 points. Le Nasdaq a lâché 0,24% à 8.031,71 points. Le S&P 500 a cédé 0,13% à 2.950,46 points. Les investisseurs sont restés en retrait vu les incertitudes autour de la situation entre les Etats-Unis et l'Iran, mais aussi la Chine. Les marchés sont restés aussi sur leurs gardes à l'approche de la rencontre prévue au sommet du G20 à Osaka la semaine prochaine entre Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, en se demandant si elle pourrait remettre les négociations sur de bons rails.