Wall Street inquiète du rythme de la reprise

La Bourse US a terminé en berne ce mardi, les nouveaux confinements en Europe et la hausse des cas de coronavirus diminuant les espoirs d'une reprise mondiale rapide. Le Dow a perdu 0,94% à 32.423,15 points. Le Nasdaq a lâché 1,12% à 13.227,70 points. Le S&P 500 a abandonné 0,76% à 3.910,52 points. Il y a un an exactement, le marché boursier avait touché son plancher au plus fort de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Mardi, le virus s'est rappelé au souvenir de la place new-yorkaise avec l'annonce par l'Allemagne d'un nouveau confinement prolongé à cause d'une propagation redoublée de la maladie.