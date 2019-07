Wall Street inquiète sur le commerce et les banques

Les indices de la Bourse de New York ont terminé ce mardi en repli une séance marquée par le retour des craintes entourant les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que la santé des banques américaines dans un environnement de taux bas.

La Bourse US a fini en baisse mardi avec le retour des inquiétudes sur le commerce et des craintes pour la santé des banques. Le Dow a cédé 0,09% à 27.335,63 points. Le Nasdaq a reculé de 0,43% à 8.222,80 points. Le S&P 500 a perdu 0,34% à 3.004,04 points. Trois éléments guident actuellement le marché: la perception des politiques monétaires, la perception du conflit commercial sino-américain et l'interprétation de la saison des résultats.