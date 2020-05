Les marchés américains ont terminé dans le vert ce vendredi, mettant de côté les tensions entre les Etats-Unis et la Chine sur le front commercial.

Wall Street insensible aux tensions commerciales La Bourse US a clôturé en hausse vendredi, les investisseurs faisant preuve de résilience face aux rivalités commerciales sino-américaines grâce à des données économiques de bonne facture. Le Dow a pris 0,25% à 23.685,42 points. Le Nasdaq a gagné 0,79% à 9.014,56 points. Le S&P 500 a avancé de 0,39% à 2.863,70 points. Cette semaine a été marquée par un regain d'aversion au risque, sur fond de crainte d'une 2e vague d'épidémie, de faiblesse de la reprise économique et de tensions croissantes entre les USA et la Chine. Le ministère américain du Commerce a ainsi annoncé une série de mesures pour brider la capacité du groupe chinois Huawei à développer des semi-conducteurs à l'étranger grâce à de la technologie américaine.