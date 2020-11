Wall Street lestée par Boeing, qui perd plus de 3%

La Bourse US a clôturé en baisse mercredi. Freiné par Boeing, dont le 737 MAX va pourtant pouvoir voler à nouveau, le Dow a perdu 1,16% à 29.438,42 points. Le Nasdaq a baissé de 0,82% à 11.801,60 points. Le S&P 500 a cédé 1,16% à 3.567,79 points. Boeing a reculé de 3,21% après l'autorisation accordée par l'Agence de l'aviation américaine au 737 MAX de voler de nouveau. L'avion est immobilisé au sol depuis près de 2 ans à la suite de 2 accidents ayant fait 346 morts dans un intervalle de 5 mois.

Sur le front sanitaire, les laboratoires Pfizer (+0,78%) et BioNTech (+4,04%) ont fait part de développements positifs. Le vaccin mis au point par l'alliance américano-allemande est sûr et efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de leur essai clinique, un niveau similaire à celui de Moderna (-4,57%) et qui augmente les chances qu'au moins un pourra commencer à être injecté aux Américains avant la fin de l'année. Dans la grande distribution, Target a gagné 2,34% après des résultats meilleurs que prévu, tandis que Lowe's a chuté (-8,21%) après avoir déçu les attentes du marché.