Wall Street lestée par les déclarations de Trump

La Bourse US a clôturé dans le rouge vendredi, Trump mettant à mal les perspectives de la signature prochaine d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow a perdu 0,34% à 26.287,44 points. Le Nasdaq a reculé de 1% à 7.959,14 points. Le S&P 500 a cédé 0,66% à 2.918,65 points. "Les Etats-Unis ne sont pas prêts à signer un accord commercial avec la Chine", a déclaré le président juste avant de partir pour des congés dans son golf du New Jersey. Cette déclaration officialise ainsi l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations entre les deux pays pour mettre fin à la guerre commerciale.