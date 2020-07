Wall Street lestée par les techs, le Nasdaq perd 2%

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé lundi, les investisseurs applaudissant les progrès dans le développement d’un vaccin contre le coronavirus et saluant un début optimiste de la saison des résultats avec ceux de PepsiCo (+0,33%), mais gardant également à l’esprit l’augmentation rapide des infections au Covid-19 sur l’ensemble du territoire et le reconfinement mis en place par de plus en plus de régions, la Californie ayant notamment décidé peu avant la clôture de fermer à nouveau restaurants et cinémas. Le Dow Jones a avancé de 0,4% à 26.085,80 points, tandis que le S&P 500 a cédé 0,94% à 3.155,22 points. De son côté, le Nasdaq a reculé de 2,13% à 10.390,84 points, lesté par les valeurs technologiques. Facebook a perdu 2,48%, Amazon 3%, Microsoft 3,09%, Google 1,97% et Netflix 4,23%.