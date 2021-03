Wall Street lestée par un indicateur décevant

La Bourse US a clôturé dans le rouge ce mercredi, suite à un indicateur de l'emploi décevant et alors que les taux obligataires remontent un peu. Le Dow a cédé 0,39% à 31.270,09 points. Le S&P 500 a reculé de 1,31% à 3.819,72 points. Le Nasdaq a, lui, chuté de 2,70% à 12.997,75 points. Les marchés ont digéré un rapport sur l'emploi dans le secteur privé plus mou que prévu, avant les chiffres clé de février dont la publication par le ministère du Travail est prévue vendredi. L'enquête ADP sur le secteur privé a montré un fort ralentissement des créations d'emplois en février, à 117.000 contre 180.000 attendus. Néanmoins, les analystes pensent que les chiffres du marché du travail vendredi seront bien plus optimistes. Ils prévoient 200.000 nouveaux emplois en février et un taux de chômage stable à 6,3%.