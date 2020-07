Wall Street menée par l’énergie et les matériaux

La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, tirée par les secteurs de l’énergie, des matériaux, de la santé et des biens de consommation de base qui ont tous fait un bond de plus d’1%. Les investisseurs ont regardé au-delà de la situation sanitaire préoccupante dans le pays et ont mis de côté Amazon qui a de nouveau lâché 0,64%, limitant les gains du Nasdaq. Après avoir perdu plus de 2% la veille, l’indice s’est relevé, prenant 0,94% à 10.488,58 points. Le Dow Jones a gagné 2,13% à 26.642,59 points, soutenu par Caterpillar (+4,94%), Chevron (+3,45%) et Exxon Mobil (+3,33%), tandis que le S&P 500 a avancé de 1,34% à 3.197,52 points.