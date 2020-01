Wall Street ne semble pas s'alarmer d'une baisse attendue des bénéfices des sociétés

La saison des annonces de résultats de sociétés pour le 4e trimestre démarre ce mardi. Les analystes prévoient une baisse des performances. Sans pour cela vraiment inquiéter les investisseurs.

La saison des annonces de résultats de sociétés pour leur quatrième trimestre démarre ce mardi à la Bourse de New York. Sur la base des estimations d’analystes répertoriés par Bloomberg, les bénéfices des entreprises liées à l’indice S&P 500 devraient afficher une croissance négative de 1,64%. Cela, en dépit des ventes attendues en progrès de 2,26%.

A elle seule, cette perspective d’assister à une érosion des bénéfices n’a pas de quoi vraiment susciter de l’inquiétude sur le marché. Le hic, c’est qu’elle s’ajoute au repli déjà comptabilisé lors du troisième trimestre. Si cette tendance devait se poursuivre encore bien longtemps, il va devenir difficile de justifier les valorisations déjà élevées de Wall Street. Actuellement, les sociétés du S&P 500 se traitent à 21,6 fois les bénéfices estimés pour les douze derniers mois.

+9% en 2020

Pour l’heure, il n’y a quasi personne pour sonner le tocsin sur le marché américain des actions, et mettre en garde contre un risque de baisse des cours des actions dans la foulée du celle des résultats. Il est vrai qu’à l’instar de ce que nous avons vu au troisième trimestre, les bénéfices que l’on attendait en recul de 3,2% en moyenne ne s’étaient repliés en fin de compte que de 0,4%. Qui sait, l’on pourrait connaître pour le dernier trimestre de 2019 la même histoire: que les chiffres soient finalement moins décevants qu’attendu.

De plus, et c’est en partie là qu’il faut trouver la justification du "sang-froid" dont font preuve actuellement les investisseurs à Wall Street, les analystes prévoient que les résultats repartiront à la hausse dans les prochains trimestres. Les données de Bloomberg font ressortir une hausse attendue de 3,4% durant ce premier trimestre, et de 4,8% au deuxième. Pour l’ensemble de 2020, ils tablent de 9% contre à peine 1,6% en 2019. Tenant compte de la tendance au ralentissement de l’économie américaine, ils restent à espérer que les analystes ne fassent pas preuve d’excès d’optimisme...

Banques au sommet de leur forme

Le secteur bancaire à Wall Street parviendra-t-il à améliorer son bénéfice record de 120 milliards de dollars accumulé en 2018?

Pour revenir aux résultats attendus pour le quatrième trimestre, les banques ouvriront la saison des publications. JP Morgan, Citigroup et Well Fargo seront les premières à se livrer à cet exercice ce mardi, suivies de Goldman Sachs mercredi et de Bank of America jeudi, en plus de Morgan Stanley. Le secteur bancaire sera-t-il en mesure de pulvériser le montant total des profits qu’il avait engrangé au fil de l’année 2018, soit 120 milliards de dollars? Ce secteur a continué à bénéficier des réductions d’impôts décidées par Donald Trump tout à la fin de 2017. La baisse des taux d’intérêt, par contre, n’a pas facilité leurs affaires. Le taux moyen de l’obligation US à 10 ans était de 3% au quatrième trimestre de 2018. Il n’était plus que de 1,76% un après.

Dans ce segment de la cote américaine , JP Morgan et Citigroup devraient être les meilleures élèves, avec une progression prévue de 19,8% des bénéfices et de 14% successivement. Ceux-ci devraient baisser par contre pour Bank of America (-4,4%) et Goldman Sachs (-6,7%).

Au passage, précisons que le secteur bancaire compte parmi ceux qui ont le plus fait progresser les montants de leur dividende.

Les camions décélèrent

Les performances ne seront plus aussi éblouissantes du côté des valeurs technologiques, en particulier dans le segment des semi-conducteurs (-19,6% attendu au 4e trimestre). AMD (+573%), Ebay (+148%), Nvidia (+180%, mais -9,2% pour tout 2019), Broadcom (+73%) Microsoft (+20% pour son 2e trimestre) et Apple (+8,6%) compteront parmi ceux qui satisferont le plus leurs actionnaires. A l’inverse de Qualcomm (-20%) et Amazon (-32%, mais +2% pour 2019) et Alphabet (-2%).

Vu le repli de 4% du prix moyen du WTI entre le 4e trimestre 2018 et celui de 2019, les performances des valeurs des compagnies actives dans le gaz et le pétrole, telles qu’Exxon et Chevron, seront plutôt négatives. Ce ne sera nécessairement pas le cas des producteurs de gaz de schiste comme Devon (+54% en 2019) malgré la baisse de 25% des puits d’exploitation.

A l’inverse des constructeurs immobiliers, l’automobile décevra à coup sûr, à l’exception de Tesla (+78%). Du pour et du contre aux compagnies aériennes, tandis que les entreprises liées à la consommation de base comme Mondelez (-3%), Kraft Heinz (-19%) et Coca-Cola (-1,8%) ne brilleront guère. Tout comme la chaîne de magasins WalMart (-8,2%).