Wall Street nerveuse avant le débat Trump-Biden

La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, nerveuse avant le premier débat présidentiel entre le locataire de la Maison Blanche Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden et dans l'attente de nouvelles économiques. Le Dow Jones a perdu 0,48% à 27.452,66 points. Le Nasdaq a cédé 0,29% à 11.085,25 points. Le S&P 500 a lâché 0,48% à 3.335,47 points. "C'est dans les échanges à terme avant l'ouverture mercredi que l'on verra quelle influence aura eu le débat. Il pourrait y avoir des fluctuations démesurées ou peut-être pas grand-chose, si on conclut qu'aucun des candidats n'a vraiment pris un avantage dans le débat", estimait un analyste.