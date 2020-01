Wall Street optimiste avant un accord commercial

Les marchés américains ont repris leur course aux records ce lundi alors que les investisseurs se préparent à la signature de l'accord commercial partiel entre Washington et Pékin, et à entrer dans le vif de la saison des résultats.

La Bourse US a clôturé en hausse lundi, reprenant sa course aux records à l’orée d’une semaine riche en événements comme le début de la saison des résultats et la signature de l’accord commercial sino-américain. Le Dow s’est apprécié de 0,29% à 28.907,05 points. Le Nasdaq est monté de 1,04% à 9.273,93 points et le S&P 500 a pris 0,70% à 3.288,05 points, tous deux à des records. Les grandes banques JPMorgan Chase (+0,82%) et Citigroup (+1,75%) donneront ce mardi le coup d’envoi officieux de cette saison de résultats. Les acteurs du marché attendent par ailleurs la signature, ce mercredi, de l’accord commercial partiel conclu entre les Etats-Unis et la Chine. Le texte sera alors rendu public dans son intégralité, ce qui permettra d’en connaître les détails.