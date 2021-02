Wall Street optimiste sur les mesures de relance

La Bourse de New York a terminé à des records ce lundi, conservant son élan de la semaine dernière, dans un marché rassuré par la perspective d'un gigantesque plan de soutien à l'économie américaine.

La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi, conservant son élan de la semaine dernière, dans un marché rassuré par la perspective d'un gigantesque plan de soutien à l'économie américaine. Le Dow Jones est monté de 0,76% à 31.385,76 points. Le Nasdaq a pris 0,95% à 13.987,64 points. Le S&P 500 s’est apprécié de 0,74% à 3.915,59 points.

Lors d'une interview dimanche soir sur CNN, la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, a affirmé que le plan de relance de 1.900 milliards de dollars pourrait permettre à l'économie américaine de retrouver le plein emploi dès 2022 s'il était adopté. Le marché, qui ne manque jamais une occasion de progresser avec l'espoir d'un soutien budgétaire, a réagi de manière positive à ces déclarations. Les propos de Mme Yellen ont également contribué à tirer les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans et 30 ans à leur plus haut niveau en un an.