Wall Street pénalisée par des indicateurs décevants

La Bourse de New York a clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé, refroidie par les derniers indicateurs sur l'économie chinoise et américaine. Le Dow Jones a pris 0,12% à 27.931,02 points. Le Nasdaq a cédé 0,21% à 11.019,30 points. Le S&P 500 a lâché 0,02% à 3.372,85 points.

Des statistiques économiques chinoises et américaines peu reluisantes ont émaillé la séance du jour, retirant aux investisseurs l'optimisme dont ils avaient fait preuve en début de semaine. Pékin a notamment affiché une baisse des ventes de détail en juillet sur un an. Aux États-Unis, les ventes au détail ont quant à elles augmenté de 1,2% en juillet par rapport à juin, un rythme beaucoup plus lent que celui des deux mois précédents. La production industrielle chinoise a en revanche enregistré une hausse de 4,8% sur un an, au même rythme qu'en juin.