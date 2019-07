Wall Street pénalisée par les incertitudes

La Bourse de New York a terminé ce mercredi en baisse dans un climat alourdi par les incertitudes commerciales sur fond de démarrage poussif de la saison des résultats trimestriels des entreprises américaines. Le Dow Jones a cédé 0,42% à 27.219,85 points. Le Nasdaq a reculé de 0,46% à 8.185,21 points, tandis que le S&P 500 a, lui, perdu 0,65% à 2.984,42 points.

Bank of America (+0,69%), la deuxième banque américaine en termes d'actifs, a notamment fait part d'une hausse plus faible qu'anticipé de ses revenus en dépit de la bonne tenue de l'activité classique de prêts aux ménages et PME. United Continental (+0,92%), maison mère de la compagnie aérienne United Airlines, a de son côté profité d'une forte demande dans le transport aérien pour dévoiler des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.