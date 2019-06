Wall Street pénalisée par les semi-conducteurs

La Bourse de New York a clôturé en baisse ce vendredi après un avertissement de Broadcom qui a pénalisé le secteur des semi-conducteurs et un indicateur économique chinois décevant.

La Bourse US a clôturé en baisse ce vendredi après un avertissement de Broadcom qui a pénalisé le secteur des semi-conducteurs. Le Dow a perdu 0,07% à 26.089,61 points. Le Nasdaq a reculé de 0,52% à 7.796,66 points. Le S&P 500 a cédé 0,16% à 2.886,98 points.

Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom a baissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison d'une faiblesse de la demande liée au contexte d'incertitudes géopolitiques et à l'impact des restrictions à l'export imposées au chinois Huawei, l'un de ses principaux clients. Le titre a chuté de 5,57%. Ses concurrents Intel, Qualcomm et Nvidia ont, eux, lâché entre 1,1 et 2,4%. Apple, client important de Broadcom, a perdu 0,73%.