Wall Street peu rassurée par le commerce

La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi dans un marché toujours préoccupé par la situation commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones a cédé 0,20% à 27.766,29 points. Le Nasdaq a lâché 0,24% à 8.506,21 points. Le S&P 500 a perdu 0,16% à 3.103,54 points. Le gouvernement chinois s'est dit jeudi prêt à faire "tout son possible" pour parvenir à un accord préliminaire avec Washington. Selon des informations de presse, les chances pour qu'un accord de "phase 1" soit signé avant la fin de l'année se sont toutefois considérablement amenuisées.