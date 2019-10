Wall Street plombée par des résultats décevants

La Bourse US a clôturé dans le rouge ce mardi, fragilisée par plusieurs résultats trimestriels d'entreprises inférieurs aux attentes, dont ceux de McDonald's et de l'assureur Travelers. Le Dow Jones a perdu 0,15% à 26.788,10 points. Le Nasdaq a lâché 0,72% à 8.104,30 points. Le S&P 500 a cédé 0,36% à 2.995,99 points. McDonald's a déçu les marchés financiers en faisant état d'un ralentissement de sa croissance, semblant payer son retard dans les burgers végétariens. Son titre a perdu 5,04%. De son côté, Travelers a chuté de 8,29% après avoir annoncé un bénéfice net ajusté en baisse de 45% à 378 millions de dollars sur le troisième trimestre, soit 1,43 dollar par action, là où les économistes anticipaient en moyenne 90 cents de plus.