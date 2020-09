Wall Street plombée par les techs

La Bourse de New York a fini la semaine en nette baisse, la rechute des valeurs technologiques ayant entraîné l'ensemble du marché et relégué au second plan la baisse du taux de chômage aux Etats-Unis en août, à 8,4%, même si les créations d'emplois ont été un peu inférieures au consensus. Le Dow a perdu 0,56% à 28.133,31 points. Le S&P 500 a lâché 0,81% à 3.426,96 points. Le Nasdaq a reculé de 1,27% à 11.313,13 points. L’indice a été ainsi lesté par la chute des techs. Facebook a cédé 2,88%, Amazon 2,18%, Google 3,09%, Microsoft 1,40%, Intel 0,62% et Netflix 1,84%. A l’inverse, seul Apple s’est en sorti, mais n’a avancé que de 0,07%.