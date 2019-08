Wall Street portée par des signes de relance

Les marchés américains ont terminé nettement dans le vert ce lundi, misant sur des mesures de soutien supplémentaires à l'économie en Chine et en Allemagne.

La Bourse US a fini en hausse ce lundi, portée par la remontée des taux obligataires et encouragée par des signes de la volonté de l'Allemagne et de la Chine de relancer leur économie. Le Dow a gagné 0,96% à 26.135,79 points. Le Nasdaq a avancé de 1,35% à 8.002,81 points. Le S&P 500 a pris 1,21% à 2.923,65 points.