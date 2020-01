Wall Street portée par l'accalmie irano-américaine

Les principaux indices de la Bourse new-yorkaise ont terminé ce jeudi à des niveaux inédits, dopés par l'apaisement des tensions entre Washington et Téhéran et par l'optimisme commercial à quelques jours de la signature d'un accord sino-américain.

La Bourse de New York a clôturé à des records, jeudi, dans un marché moins inquiet face aux risques de déflagration entre Washington et Téhéran. Le Dow Jones s’est apprécié de 0,74% à 28.956,90 points. Le Nasdaq est monté de 0,81% à 9.203,43 points. Le S&P 500 a gagné 0,67% à 3.274,71 points. Les acteurs du marché ont semblé également anticiper la ratification prochaine de l’accord commercial préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine. Le ministère chinois du Commerce a confirmé que le vice-Premier ministre Liu He se rendrait à Washington du 13 au 15 janvier pour signer ce texte.