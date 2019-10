Wall Street portée par l'accord sur le Brexit

La Bourse US a terminé dans le vert ce jeudi, rassurée par un accord sur le Brexit et encouragée par des résultats trimestriels jugés satisfaisants de plusieurs grands noms de la cote. Le Dow a avancé de 0,09% à 27.025,88 points. Le Nasdaq a gagné 0,40% à 8.156,85 points. Le S&P 500 a pris 0,28% à 2.997,95 points.

La banque américaine Morgan Stanley a fait part de solides résultats au 3e trimestre, marqués par une forte hausse des commissions générées par les traders et les banquiers d'affaires. Son titre est monté de 1,52%. Netflix, qui a publié mercredi après la clôture des résultats jugés rassurants puisqu'il a fait état de plus de 158 millions d'abonnés dans le monde et d'un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars au 3e trimestre, a progressé de 2,47%. IBM, qui a déçu mercredi en faisant état de ventes en recul au 3e trimestre, a vu son action chuter de 5,52%.